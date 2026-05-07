Narón prepara su ‘Festa das Letras’ en la Praza da lectura el próximo 17 de mayo

Un espectáculo en una anterior edición, en la Praza da Lectura de Narón Jorge Meis

‘N de Narón. A Festa das Letras’ es el programa con el que la localidad se prepara para celebrar, como cada 17 de mayo, el Día das Letras Galegas, dedicado este año a la periodista y escritora Begoña Caamaño.

La concejala de Política Lingüística de Narón, María Lorenzo; la edila de Ensino e Bibliotecas, Olga Ameneiro; y la concejala de Festas, Mar Gómez dieron a conocer la programación, que se desarrollará principalmente en la Praza da Lectura, con una jornada el propio día, dirigida a todos los públicos y en la que habrá espectáculos musicales y teatrales, actuaciones tradicionales, juegos populares, actividades de animación a la lectura y encuentros con autores.

El evento comenzará en torno a las 11.30 horas con el espectáculo ‘O pracer do azul, cartas no vento’, de María Faltri, una propuesta musical y narrativa para público familiar inspirada en la reinterpretación feminista de los mitos clásicos realizada por Begoña Caamaño en su obra “Circe ou o pracer do azul”. Ya a las 12.30 horas actuarán las Cantareiras y los grupos de baile del Padroado da Cultura.

Por la tarde, a las 17.00 horas, la compañía Galeatro representará “Carabela volve aos mares”, un montaje familiar con mensaje ecológico protagonizado por una cocinera atrapada en una isla de plástico. A continuación, a las 18.00 horas, será el turno de la Banda de Gaitas do Padroado.

Habrá juegos populares, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Además, la Biblioteca Municipal contará con un espacio de lectura y talleres, mientras que la librería Day instalará un puesto de venta de libros en gallego y organizará firmas con el escritor José Manuel Legazpi, por la mañana, y con la autora Ana Meilán, por la tarde.

La programación se completará con otras propuestas culturales en torno a las Letras Galegas. Así, el Pazo da Cultura acoge el propio 17 de mayo, a las 19.00 horas, la representación de ‘Ictus (Anatomía da derradeira leición de Castelao)’ el nuevo montaje de la compañía Chévere, una obra sobre la memoria histórica y la democracia que toma como referencia el cuadro ‘A derradeira leición do mestre’, de Castelao. Las entradas pueden adquirirse en la taquilla del Pazo o a través de la web del Padroado da Cultura.

Asimismo, unos días antes, el 14 de mayo, se representará en el Café Teatro “Repunantas. As punkis da literatura galega”, un espectáculo musical y literario de Inma López Silva y Francisco Castro. Por otra parte, el 23 de mayo, a las 11.00 horas, la Biblioteca Municipal ofrece el espectáculo familiar ‘Eu tampouco navegar”, de Caxoto, un homenaje a la ideología feminista de Begoña Caamaño.

Para asistir será necesaria inscripción previa