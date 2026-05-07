El plazo para las escuelas infantiles municipales de Narón se cierra con vacantes en los tres centros

Una de las escuelas infantiles de Naron Cedida

Los listados provisionales de alumnado en las escuelas infantiles municipales para el próximo curso en Narón dejan vacantes en los tres centros de la red local. En concreto, quedan plazas tanto en la franja de 0 a 1 años, dirigida a niños y niñas nacidos en 2026, como en la de 2 a 3 años, correspondiente a los menores nacidos en 2024.

Desde la administración local recuerdan que las familias que no hayan presentado la solicitud en el plazo ordinario aun pueden optar a una de estas vacantes. Para ello deberán formalizar la petición a través del Rexistro Xeral do Concello o bien mediante la sede electrónica municipal. El objetivo es facilitar que las plazas disponibles puedan ser cubiertas antes del inicio del próximo curso escolar.

Los listados provisionales pueden consultarse en la página web municipal y también a través de los teléfonos habilitados por las escuelas infantiles municipales.

Asimismo los discentes que ya solicitaron la reserva de plaza en febrero, es decir, el alumnado que ya está escolarizado en las escuelas infantiles municipales, están admitidos en los centros solicitados.

El plazo para presentar reclamaciones a los listados provisionales será de diez días naturales desde la exposición pública