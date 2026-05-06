Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Una lavadora ardiendo moviliza a los bomberos del Speis de Narón

El incidente se registró poco antes de las diez de la mañana en el entorno de Xuvia

J. Guzmán
J. Guzmán
06/05/2026 13:24
Profesionales del Speis de Narón en el lugar del incidente
Profesionales del Speis de Narón en el lugar del incidente
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse esta mañana hasta el barrio de Xuvia a causa de un incendio en una vivienda. Según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró escasos minutos antes de las 10.00 horas en el inmueble situado en la segunda planta del número 934 de la carretera de Castilla, junto a la farmacia Durán y muy cerca del CEIP Ponte de Xuvia.

El fuego, como apuntaron el Concello y la central autonómica, tuvo su origen en la lavadora del domicilio, que al parecer sufrió un cortocircuito y su motor comenzó a arder. Así, un particular, del que no se detalló si era un morador de la vivienda, alertó de la incidencia al 112, señalando que el electrodoméstico estaba emitiendo una densa humareda, por lo que desde el Centro Integrado se movilizó a los bomberos naroneses y efectivos de la Policía Local (también se alertó a la Nacional, pero su presencia no fue necesaria).

Bomberos entrando en la vivienda
Bomberos ventilando la vivienda
Cedida

A su llegada al lugar del incendio, no obstante, los agentes municipales trasladaron al Speis que el fuego ya se encontraba apagado y que, afortunadamente, no había afectado otras estancias del domicilio. De este modo, los bomberos procedieron a desconectar la lavadora del suministro eléctrico y a ventilar la vivienda para garantizar la seguridad de los vecinos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Profesionales del Speis de Narón en el lugar del incidente

Una lavadora ardiendo moviliza a los bomberos del Speis de Narón
J Guzmán
SCRD Canido concierto de Bandura

Música internacional, teatro y humor: el trío que marcará el Pazo da Cultura de Narón durante este mayo
Redacción
naron seguridad viaria

Narón, un modelo a seguir en el circuito de la seguridad vial
Redacción
Los perros, rodeados de excrementos

Unión vecinal en Narón para terminar con un posible caso de maltrato animal
Verónica Vázquez