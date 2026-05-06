Una lavadora ardiendo moviliza a los bomberos del Speis de Narón

Profesionales del Speis de Narón en el lugar del incidente Cedida

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse esta mañana hasta el barrio de Xuvia a causa de un incendio en una vivienda. Según detallaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró escasos minutos antes de las 10.00 horas en el inmueble situado en la segunda planta del número 934 de la carretera de Castilla, junto a la farmacia Durán y muy cerca del CEIP Ponte de Xuvia.

El fuego, como apuntaron el Concello y la central autonómica, tuvo su origen en la lavadora del domicilio, que al parecer sufrió un cortocircuito y su motor comenzó a arder. Así, un particular, del que no se detalló si era un morador de la vivienda, alertó de la incidencia al 112, señalando que el electrodoméstico estaba emitiendo una densa humareda, por lo que desde el Centro Integrado se movilizó a los bomberos naroneses y efectivos de la Policía Local (también se alertó a la Nacional, pero su presencia no fue necesaria).

Bomberos ventilando la vivienda Cedida

A su llegada al lugar del incendio, no obstante, los agentes municipales trasladaron al Speis que el fuego ya se encontraba apagado y que, afortunadamente, no había afectado otras estancias del domicilio. De este modo, los bomberos procedieron a desconectar la lavadora del suministro eléctrico y a ventilar la vivienda para garantizar la seguridad de los vecinos.