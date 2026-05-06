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Narón

Una charla y degustaciones de mieles, para celebrar el Día Mundial de las Abejas en Narón

Redacción
06/05/2026 21:49
Narón ha acogido variadas actividades relacionadas con el mundo de las abejas
Archivo
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El Concello de Narón celebra el Día Mundial de las Abejas en colaboración con la entidad DAGA Ferrolterra, integrada en la Asociación Galega de Apicultura, con una charla divulgativa el próximo 23 de mayo en el centro cívico de Sedes, a partir de las 11.00 horas. 

Será el técnico apícola Rafa Díaz el encargado de impartir la actividad, que está abierta a toda la ciudadanía, con acceso libre y gratuito.

Durante la jornada se abordará la tradición apícola en Galicia, poniendo en valor el papel histórico y cultural de la apicultura en el territorio, así como su relevancia actual.

La sesión se completará con una degustación de mieles monoflorales gallegas y con el reparto de publicaciones especializadas elaboradas por la Asociación Galega de Apicultura, con el objetivo de acercar conocimientos prácticos a las personas asistentes y fomentar el interés por este sector.

La celebración tiene como finalidad sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de las abejas y promover acciones para su protección.

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