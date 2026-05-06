Las escuelas infantiles de Narón profundizan en Os Maios

Festa dos Maios en Narón Archivo

El Servicio de Normalización Lingüística del Concello naronés pondrá en marcha este mes la iniciativa ‘As nosas tradicións’ que, en esta ocasión, estará dirigido a las familias de las Escolas Infantís Municipais con el objetivo de profundizar en una de las celebraciones más representativas de la cultura gallega y fomentar el uso de la lengua desde edades tempranas.

Se trata de Os Maios y, tras los folletos dedicados en anteriores ocasiones al otoño, al Día de Narón, al Nadal o al ‘Febreiro bertoeiro’, en este mes se entrega el nuevo volumen titulado ‘Dos maios ao San Xoán’, centrado en tres citas clave del calendario festivo gallego: Os Maios, el Día das Letras Galegas y el San Xoán.

El folleto recopila información, curiosidades y recursos de la tradición oral —coplas, recitados y juegos— para compartir en familia, al tiempo que contextualiza estas celebraciones en la cultura gallega y en su vivencia específica en Narón. Entre otros contenidos, incluye referencias a la fiesta de Os Maios en Piñeiros, al evento ‘N de Narón. A festa das letras’ o a las creencias y rituales asociados a la noche de San Xoán, como el ‘cacho’ o las ‘cacharelas’.

Los Maios llegarán a Narón el próximo sábado con una completa programación Más información

La propuesta, que se desarrolla a lo largo del curso, incluye distribución de materiales divulgativos en las escuelas de Piñeiros, A Solaina y A Gándara.

La iniciativa también sirve para dar a conocer el programa Apego, en el que participa el Ayuntamiento, orientado a reforzar la socialización en gallego desde la cuna mediante recursos y actividades para familias.

Además de su distribución en formato físico, los materiales pueden descargarse en la web del SNL naronengalego.gal/dinamizacion/#nosastradicions.

Con respecto a la celebración de Os Maios, además, Narón se encuentra inmerso en la preparación de la fiesta el próximo sábado, con elaboración de alfombra floral, desfile de maios y danza de arcos, entre otras actividades.