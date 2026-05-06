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Narón

Las escuelas infantiles de Narón profundizan en Os Maios

El programa ‘As nosas tradicións’ muestra a los pequeños esta fiesta y otras como la de San Xoán

Redacción
06/05/2026 21:46
Festa dos Maios en Narón
Archivo
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El Servicio de Normalización Lingüística del Concello naronés pondrá en marcha este mes la iniciativa ‘As nosas tradicións’ que, en esta ocasión, estará dirigido a las familias de las Escolas Infantís Municipais con el objetivo de profundizar en una de las celebraciones más representativas de la cultura gallega y fomentar el uso de la lengua desde edades tempranas.

Se trata de Os Maios y, tras los folletos dedicados en anteriores ocasiones al otoño, al Día de Narón, al Nadal o al ‘Febreiro bertoeiro’, en este mes se entrega el nuevo volumen titulado ‘Dos maios ao San Xoán’, centrado en tres citas clave del calendario festivo gallego: Os Maios, el Día das Letras Galegas y el San Xoán.

El folleto recopila información, curiosidades y recursos de la tradición oral —coplas, recitados y juegos— para compartir en familia, al tiempo que contextualiza estas celebraciones en la cultura gallega y en su vivencia específica en Narón. Entre otros contenidos, incluye referencias a la fiesta de Os Maios en Piñeiros, al evento ‘N de Narón. A festa das letras’ o a las creencias y rituales asociados a la noche de San Xoán, como el ‘cacho’ o las ‘cacharelas’.

Los Maios llegarán a Narón el próximo sábado con una completa programación

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La propuesta, que se desarrolla a lo largo del curso, incluye distribución de materiales divulgativos en las escuelas de Piñeiros, A Solaina y A Gándara.

La iniciativa también sirve para dar a conocer el programa Apego, en el que participa el Ayuntamiento, orientado a reforzar la socialización en gallego desde la cuna mediante recursos y actividades para familias.

Además de su distribución en formato físico, los materiales pueden descargarse en la web del SNL naronengalego.gal/dinamizacion/#nosastradicions.

Con respecto a la celebración de Os Maios, además, Narón se encuentra inmerso en la preparación de la fiesta el próximo sábado, con elaboración de alfombra floral, desfile de maios y danza de arcos, entre otras actividades.

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