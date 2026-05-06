El BNG exige al Concello que paralice la licitación para gestionar el ciclo del agua

Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria Cedida

El BNG de Narón ha presentado una solicitud oficial al Concello para que frene cualquier preparativo de la licitación del servicio de gestión integral del agua, al menos mientras no se fijen los costes de Acuaes y el escenario post­erior a 2026. Así lo ha anunciado la formación en un comunicado a los medios en el que explica todos los aspectos que, según ellos, invalidan el procedimiento llevado a cabo por el gobierno local.

En primer lugar, aseguran haber recibido una certificación de urgencia el pasado 30 de abril antes de aprobarse el acta, lo que interpretan como un intento de acelerar todos los trámites “a calquera prezo”.

Por otro lado, sostienen que la alcaldesa, Marián Ferreiro, calificó de “exorbitante” la gestión pública del servicio sin un estudio que lo confirme. Además, denuncian que el acuerdo no cuenta con el aval de la Intervención Xeral, responsable de la gestión de los recursos municipales.

Igualmente, critican que se omitieron costes “estruturais de amortización de interceptores” ya asumidos por el operador actual, Cosma, y añaden que todavía se desconocen todos los costes derivados del cambio de marco en la depuración del agua, llevado a cabo en este último año.

Debido a la situación, la portavoz del BNG, Olaia Ledo, advierte de que, si el Concello ignora sus peticiones, se plantearán interponer un recurso contencioso-administrativo para proteger “os intereses da veciñanza e a estabilidade financeira de Narón”.

De momento, la formación nacionalista permanece a la espera de una respuesta por parte del Concello y advierte que no permitirán que sus prisas “por privatizar un servizo esencial” puedan terminar afectando al bolsillo de todos los vecinos de la localidad.