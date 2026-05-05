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Narón

Música internacional, teatro y humor: el trío que marcará el Pazo da Cultura de Narón durante este mayo

La programación arrancará este viernes con un concierto trilingüe de la ucraniana Solomiia Savchuk

Redacción
05/05/2026 23:07
SCRD Canido concierto de Bandura
SCRD Canido, concierto de Solomiia Savchuk 
Daniel Alexandre
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Un mes más, el Pazo da Cultura de Narón cuenta con nuevos espectáculos: este viernes, a las 20.30 horas, el público podrá asistir a ‘Luz sen fronteiras’, un concierto de Solomiia Savchuk. En él, la ucraniana se servirá de su voz y un instrumento de su país –la bandura– para tocar canciones conocidas de Ucrania, España y Galicia. Pero no habrá solamente música: el escenario también contará con otros elementos audiovisuales que reforzarán el objetivo de la artista eslava de fusionar modernidad y tradición para acabar con cualquier tipo de frontera cultural y lingüística. 

Por otro lado, el sábado a las 20.00 horas, volverá el teatro al recinto con ‘Señores que din’. La comedia, dirigida por Sergio Macías, narra el reencuentro de tres hijas con su madre. Más allá de hacer un repaso de sus respectivas vidas, y reflexionar sobre lo que les puede deparar el futuro, las protagonistas de esta obra feminista parodian a algunos de los hombres que se han cruzado en sus caminos.

Música, teatro y danza para el primer trimestre cultural del Pazo da Cultura de Narón

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La próxima semana, los más pequeños podrán disfrutar de K-Pop en castellano con ‘Las guardianas del ritmo’ de Idols, que promete combinar potentes voces en directo, coreografías e interpretaciones. El musical será el domingo 10 y tendrá dos funciones: la primera a las 12.30 y la segunda a las 18.00 horas.

Ya el sábado 16, las risas regresarán al recinto con Xosé Touriñán, David Perdomo y su peculiar show de citas, titulado ‘Amoriños’. Se podrá ver ese mismo día a las 18.30 y a las 21.30 horas. Al día siguiente, a las 19.00, será el turno de ‘Ictus’, donde el cuadro ‘A derradeira lección do mestre’ es el hilo conductor en esta obra del Grupo Chévere que aborda, con varios testimonios y humor, la memoria histórica en Galicia. Además, la función contará con intérpretes con lengua de signos, así como con un paseo táctil previo a la función para los asistentes con discapacidad visual.

Finalmente, el viernes 29, el Pazo da Cultura albergará la comedia ‘Zombi Manifiesto’, una obra de la compañía de teatro uruguaya Sala Verdi que mezcla el humor negro con la política para criticar el sistema a través de la disparatada historia de dos jóvenes que descubren, en un cementerio local, que pueden resucitar a los soldados muertos recitando fragmentos del ‘Manifiesto Comunista’.

Las entradas a los espectáculos están a la venta en taquilla de lunes a sábado, en horario de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, y también en la página web padroadodecultura.es. En cuanto a las personas que estén interesadas en el paseo táctil previo a la función de ‘Ictus’ el domingo 17, deberán enviar una correo electrónico al e-mail g.rio@naron.gal.

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