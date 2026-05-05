Un momento del acto celebrado en A Coruña Cedida

“Referente en seguridad vial”, así ha descrito a Narón el director general de la DGT, Pere Navarro, durante la celebración de ‘Peóns e seguridade viaria‘, unas jornadas organizadas por la propia Dirección General de Tráfico en la Domus de A Coruña.

En ellas, tanto responsables institucionales como fuerzas de seguridad se ha reunido en la ciudad herculina con un único objetivo: abordar las diferentes estrategias que se emplean para proteger a los peatones, sobre todo en las urbes gallegas.

Durante la exposición del caso de Narón, participaron dos policías locales: la agente Sonia López, responsable del departamento de Seguridad Vial, y el oficial José Antonio Carballido. Por un lado, Sonia López ha querido destacar el programa ‘Pegadas Seguras’, centrado en la promoción de desplazamientos a pie seguros en las zonas más próximas a los colegios. Además, ha valorado positivamente otras iniciativas llevadas a cabo en el municipio, como las Olimpiadas Escolares de Seguridad Vial.

Por su parte, Carballido ha subrayado varias medidas en materia urbanística y de ordenación del tráfico que se han tomado en Narón: mejorar la señalización, reducir la velocidad en vías urbanas e instalar elementos físicos como resaltos, así como reforzar la preferencia peatonal en la localidad.

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Por otro lado, Carballido ha explicado más actuaciones que han permitido aumentar la seguridad vial en la zona, como la colocación de señales de stop o la introducción de giros de 90º.

Al acto también han asistido la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, el edil de Movilidad, José Oreona, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, entre otros. Según el Concello en un comunicado, la participación de la localidad en estas jornadas ayuda a reforzar todavía más el reconocimiento al trabajo de su departamento de Seguridad Vial.