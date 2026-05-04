Unión vecinal en Narón para terminar con un posible caso de maltrato animal

Los perros, rodeados de excrementos Cedida

Hacinados, rodeados de excrementos y desnutridos en el patio trasero de una vivienda del barrio naronés de O Alto do Castiñeiro. Así es como viven un grupo de perros “siempre diferentes, siempre cambiantes y siempre en las mismas condiciones”, tal y como explican unas vecinas del barrio que han decidido recoger firmas y presentar una denuncia en el Concello de Narón, con el objetivo de encontrar “una solución inmediata” que termine con el sufrimiento de estos animales.

Estas mujeres, que inciden en que “no nos respalda ninguna asociación, ni entidad”, explican que esta situación se remonta a 2024 y que varias personas, a nivel individual, ya trasladaron en su momento la situación tanto a la Policía como al Concello. Según relatan, les consta que el propietario de esta vivienda en la calle Paradiso “tiene una multa económica interpuesta debido a estas conductas, aunque esto no beneficia en ningún caso a los animales, ya que sigue teniendo licencia para tenerlos”.

Las vecinas remarcan, además, que “los perros desaparecen unos días y vuelven a estar en las mismas condiciones. Creemos que tiene algún tipo de criadero ilegal, ya que tiene cachorros varias veces al año y en redes sociales anuncia la venta”.

Una residente en la zona, exponen, logró grabar en vídeo la pasada semana “un caso de matrato físico”. Esto les hizo “aunar fuerzas para denunciar”, colgando los documentos gráficos en las redes sociales, en donde acumulan miles de visitas –de hecho, entidades como la Asociación de Rescate Animal Cadeliños, con sede en Barro, Pontevedra, han compartido las imágenes–.

El pasado 1 de mayo decidieron poner una denuncia “y esa misma noche los perros desaparecieron. Van y vuelven, a veces unos y a veces otros. No sabemos con exactitud cuántos puede tener”, explican las vecinas, que sospechan que pueda haber más animales dentro de la vivienda “por los ruidos que provienen de dentro”.

Ayer se desplazaron hasta el Concello para presentar un escrito por Registro. “A ver si conseguimos que desde Medioambiente puedan hacer algo cuanto antes, ya que nos preocupa la situación en la que viven estos animales y su integridad”, aseveran.

Las vecinas, este lunes, en la casa consistorial Cedida

Por su parte, y a preguntas de este Diario, fuentes municipales aseguran que “tramitáronse expedientes en 2023 e 2025, por infraccións á Lei de Benestar Animal, algunhas delas, ten competencia a Xunta para sancionar”. Además, desde el Concello explican que el pasado domingo “realizouse inspección dos animais, se os ten rexistrados e documentados e das condicións nas que se atopan. Hoxe procedeuse a unha nova inspección de posibles infraccións administrativas. Do posible maltrato estase a elaborar atestado para remitir ao xulgado coas probas e testemuños aportados”.