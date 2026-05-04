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Narón

Un total de 14 bibliotecas de Ferrolterra recibieron ayudas para mejorar sus colecciones

La delegada territorial, Martina Aneiros, visitó las instalaciones naronesas, una de las beneficiarias

Redacción
04/05/2026 19:10
Aneiros en su visita a las instalaciones naronesas
Aneiros en su visita a las instalaciones naronesas
Cedida
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Un total de 14 Concellos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal recibieron el pasado año más de 42.000 euros procedentes de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para adquirir novedades editoriales en gallego y mejorar las colecciones de sus bibliotecas municipales y agencias de lectura.

Así lo recordó la delegada territorial de la Xunta en el área, Martina Aneiros, durante una visita a las instalaciones naronesas, que contaron en 2025 con una cuantía de 6.200 euros. “Estas axudas fortalecen unhas importantes fontes de cultura gratuíta ao alcance de todo o mundo, mentres que impulsan a presenza da literatura galega nestes centros”, aseveró la representante del ejecutivo autonómico.

Cinco centros culturais das comarcas de Ferrol e Ortegal melloran os seus equipamentos

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Cabe señalar que estas subvenciones cuentan este año con un presupuesto de 550.000 euros, con dos líneas diferenciadas. La primera de ellas se destina a dotación de novedades en formato físico –editadas entre septiembre del ejercicio pasado y el mismo mes del presente– y, la segunda, a la mejora de las colecciones bibliográficas.

En ambos casos, explican desde la Xunta, las aportaciones se repartirán en función de la densidad poblacional del municipio y las entidades interesadas deben formar parte de la Rede de bibliotecas públicas de Galicia.

El plazo para solicitar estas ayudas culmina el 4 de junio.

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