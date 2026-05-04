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Narón

Los Maios llegarán a Narón el próximo sábado con una completa programación

La elaboración de una alfombra floral y el desfile de las construcciones vegetales forman parte del evento

Redacción
04/05/2026 21:53
Alfombra floral del año pasado
Archivo
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Los Maios protagonizaron el pasado fin de semana muchas actividades en concellos de la comarca pero continúan todavía el próximo en muchos otros lugares, como es el caso de Narón. 

Este lunes, la alcaldesa y presidenta del Padroado de Cultura, Marián Ferreiro, dio a conocer la programación de este municipio, que se desarrollará el próximo sábado y que es, como destacó Ferreiro, una de las celebraciones más enraizadas en el calendario cultural de la localidad, que tendrá lugar este próximo 9 de mayo con actividades repartidas entre Piñeiros y la plaza de Galicia.

La cita, organizada por el Padroado de Cultura y la Sociedad Cultural Areosa, apuesta por la tradición y la participación vecinal con un toque contemporáneo, con la plaza de Galicia como epicentro de la celebración.

La jornada comenzará a las 11.00 horas, con la confección de una alfombra floral participativa, diseño del artista Leandro Lamas, que se realizará en la propia plaza. Ya por la tarde, a las 16.30, se concentrarán en Piñeiros los maios elaborados por las asociaciones del concello. Desde allí partirán acompañados por los grupos etnográficos del Padroado, en un recorrido que culminará en la Plaza de Galicia alrededor de las 18.00 horas.

Una vez en la zona, se desarrollarán los juegos florales, con actuaciones de los grupos de las Escolas Culturais municipales y la exposición de las creaciones florales. En esta edición, se recreará la danza de arcos tradicional de este tipo de celebraciones.

La Compañía Nimú y su espectáculo Pausa, una propuesta de teatro-circo pensada para atraer a públicos diversos y ampliar el alcance de las artes escénicas, servirá de colofón a la jornada, a partir de las ocho.

Talleres

La celebración de los Maios en Narón no se limita a un solo día. Durante toda esta semana se desarrollan talleres en colegios y entidades vecinales, en los que participarán alrededor de 600 niños y niñas de Infantil y primeros cursos de Primaria de nueve centros del municipio.

Los trabajos resultantes podrán verse expuestos en la Plaza de Galicia a lo largo de la jornada festiva del sábado.

La alcaldesa destacó el valor de esta celebración “como un espazo de encontro que reforza os lazos entre asociacións culturais e veciñanza, mantendo viva unha tradición de fondo carácter comunitario como é a festa dos maios”.

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