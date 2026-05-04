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Suceso

Herido leve un conductor en una colisión contra otro vehículo en el municipio de Narón

El accidente se registró en torno a las 08.30 horas en la carretera de Cedeira

J. Guzmán
J. Guzmán
04/05/2026 13:23
El 061 llevó a la mujer, que sufría un ataque de ansiedad, al Arquitecto Marcide
El 061 confirmó finalmente que uno de los dos implicados precisó asistencia médica
Emilio Cortizas
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Los servicios sanitarios del 061 tuvieron que asistir esta mañana a un conductor herido leve en un accidente en el término municipal de Narón. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias como el propio Concello, el incidente, una colisión entre dos turismos, se registró en torno a las 08.30 horas a la altura del número 122 de la carretera de Cedeira (AC-566).

Tal y como explicó la central autonómica, fue un particular quien alertó del suceso, solicitando asistencia médica bajo la sospecha de que alguno de los implicados podría estar herido. Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia, así como efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil (también se alertó al Speis, a la Policía Local y a Protección Civil, pero su presencia no fue necesaria).

Finalmente, el 061 confirmó que tuvo que asistir a uno de los conductores, si bien no hay constancia de traslado al centro hospitalario de referencia.

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