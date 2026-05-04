El PP de Narón denuncia un “acto de fe” en la piscina de O Couto, “sin datos económicos reales”

Piscina do Couto Jorge Meis

El PP de Narón emitió un comunicado de prensa en el que explica su rechazo, en la pasada sesión plenaria, a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº13, en la que se incluye la puesta en funcionamiento de la piscina de O Couto.

Este se basa, indica el portavoz, Germán Castrillón, en la “falta de información económica imprescindible”, incidiendo en que el documento “se basa en datos agregados de 2024 y estimaciones medias del conjunto, lo que impide conocer con precisión el impacto real” de la apertura de las instalaciones.

Los populares inciden, asismismo, en que el informe presentado por el Consistorio “muestra que los ingresos previstos –477.000 euros–están muy lejos de cubrir los costes del servicio –con más de tres millones de euros–, con un desfase millonario”.

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Por ello, Castrillón asegura que “estamos ante un informe técnico-económico que genera más dudas que certezas”, por lo que exige que se tengan en cuenta cifras “reales” del funcionamiento de la piscina. “Solo así podremos contemplar la propuesta de manera responsable. Lo que se nos pidió fue, básicamente, un acto de fe: aprobar una ordenanza sin saber qué va a costar, cuánto se va a ingresar y quién va a pagar la diferencia”, defiende el popular en su comunicado.