El BNG exige a la Xunta la reforma “urxente” del CEIP A Solaina de Narón

Encuentro de los nacionalistas con miembros de la ANPA Cedida

Responsables del Bloque Nacionalista Galego (BNG) mantuvieron un encuentro con miembros de la ANPA del CEIP A Solaina para abordar la “crítica situación” en la que se encuentran las instalaciones educativas.

La formación señala el “estado de abandono” en el que se encuentra el centro, inaugurado, recuerdan, hace más de 40 años “e no que non se fixo ningún tipo de actuación” significativa desde su construcción. El candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, asegura que “é inadmisíbel que, no 2026, nun centro educativo con máis de 300 alumnos e alumnas estes pasen xornadas entre manchas de mofo e fiestras que filtran o frío, pingueiras nas aulas, baños sen portas...”, enumera, incidiendo en que “non imos permitir que as infraestruturas educativas da localidade sexan de segunda categoría. O investimento nunha reforma integral non é un gasto, é unha débeda histórica con este barrio e coas súas familias”.

Por todo ello, los nacionalistas se han comprometido a llevar estas reclamaciones al Parlamento de Galicia, en donde exigirán que se retire el amianto del tejado, con el objetivo de “garantir a seguridade e a calidade de educativa”. La formación exige además al Concello que “cumpra coa súa parte nas competencias que lle corresponden”.