Dos conferencias gratuitas, este mayo en Narón, sobre Inteligencia Artificial y dolor crónico

Cartel de la iniciativa Concello

La Escola de Benestar de Narón ofrecerá este mes dos conferencias gratuitas y abiertas al público en general hasta completar aforo.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo sábado día 9 (11.00 horas) en el centro cívico social de O Alto do Castiñeiro y versará sobre la ‘Intelixencia Artificial e o Pensamento Crítico’. Correrá a cargo de Esteban Grandal, que abordará cómo construir una mentalidad crítica frente al ruido digital, “nun contexto de crecente desinformación e sobreabundancia de contidos en liña”, explican desde el Concello.

La segunda de las propuestas se llevará a cabo el día 16, en este caso, en el Café Teatro del Pazo da Cultura (11.00 horas). Bajo el título ‘A Dor Crónica’, Camilo Rivas cuestionará el propio concepto de crónica aplicado al dolor y proporcionará a los asistentes herramientas “para comprender e afrontar este tipo de doenzas”.

Cabe recordar que la Escola de Benestar de Narón busca promover hábitos saludables entre los vecinos y vecinas mediante charlas, talleres y encuentros con especialistas de diversos ámbitos relacionados con la salud tanto física como emocional. En este sentido, el objetivo principal de este programa municipal es priorizar la información práctica y la prevención mediante la formación.