Movilizado el Speis de Narón por un pequeño incendio en una vivienda de A Gándara

El incidente tuvo lugar poco antes de las once de la noche en la calle Marqués de Figueroa Cedida

Los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón tuvieron que desplazarse durante la noche de ayer hasta el barrio de A Gándara a causa de un incendio de una vivienda. Según relataron fuentes municipales, el suceso se registró poco antes de las 23.00 horas en la cocina de una vivienda situada en el número 16 de la calle Marqués de Figueroa.

Las llamas, tal y como detallaron posteriormente los bomberos, tuvieron su origen en una olla olvidada al fuego. Así, la intensa humareda generada activó una alarma de incendios del edificio, alertando a los vecinos del edificio que, inmediatamente, informaron de la situación al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112.

De este modo, desde la central autonómica se movilizaron hasta el punto a los bomberos naroneses –con una dotación de seis profesionales, un camión con autoescalera (AEA), otro con Bomba Urbana Ligera (BUL) y una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ)–, así como efectivos de la Policía Nacional. No obstante, a la llegada de los equipos de emergencias, el fuego ya había sido apagado, por lo que los profesionales realizaron labores de medición de gases y de temperatura, además de ventilar la totalidad del edificio para garantizar la seguridad de los vecinos.