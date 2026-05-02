El 061 asiste a un conductor herido leve en una colisión entre dos turismos frente a Odeón

El hombre fue asistido en el lugar del accidente por el personal sanitario AEIG

El personal médico del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tuvo que asistir este sábado al mediodía a un conductor que resultó herido leve en una colisión contra otro vehículo en el término municipal de Narón.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró escasos minutos antes de las 12.00 horas en la intersección de la calle Cataluña con Camiño da Praia, frente al spa del hotel Odeón. A este respecto, desde la central autonómica se relató que fue un testigo presencial quien alertó del accidente, solicitando asistencia médica en el punto porque creía que los implicados podrían estar heridos.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia del 061, además de alertar del incidente a la Policía Local, que finalmente no tuvo que intervenir. De igual modo, el 061 informó posteriormente al Centro Integrado de que uno de los conductores requirió atención sanitaria ‘in situ’, pero que no fue necesario trasladarlo al centro hospitalario.