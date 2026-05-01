Narón reclamará a Ferrol que revoque las liquidaciones del agua y las estime con mediciones

Pleno concello de Narón Daniel Alexandre

El pleno de la corporación naronesa abordó varias cuestiones relativas al agua, tanto sobre su gestión como sobre la nueva contratación una vez que concluya la explotación a través de la empresa Cosma y en relación a los costes del servicio de saneamiento que el Concello naronés debe pagar al ferrolano.

De este modo, el pleno rechazó las solicitudes y recursos presentados por el BNG y el PSOE referidas al modelo de gestión del servicio y aprobó con el apoyo de TEGA y PP tanto esas desestimaciones como la incoación del expediente correspondiente a la contratación para la concesión del servicio y del ciclo integral del agua, preparando así el inicio del proceso de licitación con la presentación del estudio de costes y la elaboración a continuación del pliego de condiciones.

También salió adelante el punto referido al requerimiento al Concello ferrolano para que revoque el acuerdo plenario del pasado mes de febrero por el que reclama a Narón la liquidación de los costes de 2024 y primer semestre de 2025 –2,5 millones–.

Los grupos hicieron hincapié en la necesidad de atender a los resultados de los caudalímetros y reclamar así nuevos porcentajes de acuerdos a estos.

Otro de los servicios sobre los que se debatió en el pleno y que, pese a las discrepancias, fue aprobada su adjudicación fue el del Servicio de Axuda no Fogar.

Pese a las deficiencias reconocidas en cuanto a incumplimientos de la empresa o problemas en el servicio a los mayores, se tuvo en cuenta la necesidad de sacar adelante la prestación y que no se paralice la atención, continuando la misma firma al frente.

Mociones

En el capítulo de mociones, todos los grupos plantearon propuestas para ser debatidas, entre las que se encontraba la nacionalista referida a la puesta en marcha del programa 'Memoria e vida dos nosos lavadoiros’, que fue aprobada; o las de TEGA, una relativa a la demandas de que se cubra el cuadro de personal del Centro de Salud de Narón, lo que ocasiona importantes retrasos en la atención a los ciudadanos; y otra a reforzar la capacidad de conexión eléctrica de Narón y su entorno.

También se aprobó mayoritariamente la propuesta de destinar la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil a la Policía Local, aunque se recordó el compromiso de dotación a los vecinos de un centro cívico social; y el plan de actividades y medidas de seguridad para Xuvia, que se acordó que se ampliará a los demás barrios, de manera progresiva