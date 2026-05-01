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Narón

Narón impulsa una movilización contra el acoso escolar con una caminata por el Camino Inglés

La iniciativa tendrá lugar el próximo 6 de mayo, con la participación de cerca de 300 personas

Redacción
01/05/2026 18:39
Olga Ameneiro, con el cartel de la iniciativa
Olga Ameneiro, con el cartel de la iniciativa
Concello
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El Ayuntamiento de Narón ha presentado una nueva iniciativa de sensibilización orientada a combatir la violencia en las aulas. Se trata de una caminata que tendrá lugar el próximo 6 de mayo, entre las 11.00 y las 14.40 horas, ideada como una de las acciones centrales del ‘Obradoiro de convivencia escolar e prevención do acoso que se imparte habitualmente entre los estudiantes y docentes de la localidad.

La jornada comenzará en las instalaciones del CEIP Piñeiros, punto de partida de un recorrido que transcurrirá por el trazado del Camino Inglés. En esta convocatoria, explica el gobierno local, participará una amplia representación de la comunidad educativa, con más de 290 asistentes de los colegios de A Gándara, Virxe do Mar, CPR Ayala y el IES As Telleiras. Todos ellos recibirán “material conmemorativo ao inicio da andaina”.

La concejala de Ensino, Olga Ameneiro, remarcó la necesidad de que las instituciones y las escuelas colaboren estrechamente para garantizar entornos de aprendizaje protegidos.

Exposición de chapas en Narón contra el acoso escolar

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“O acoso escolar non pode normalizarse nin minimizarse”, aseveró la responsable municipal, incidiendo en que “é unha realidade que afecta ao benestar do alumnado e require unha resposta clara e coordinada. Con esta andaina queremos visibilizar o compromiso do Concello e de toda a comunidade educativa cunha convivencia baseada no respcto e na igualdade”, apuntó Ameneiro.

Cabe recordar que el Día Internacional contra el Acoso Escolar se conmemora en la jornada del 2 de mayo, poniendo sobre la mesa la necesidad de garantizar entornos libres de violencia en los centros educativos.

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