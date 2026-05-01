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Narón

Mejora de los convenios con las entidades deportivas de Narón tras una moción del BNG

La iniciativa contó con el apoyo unánime de la corporación

Redacción
01/05/2026 18:34
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria
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El BNG de Narón destacó este viernes, por medio de un comunicado, el apoyo unánime logrado a su moción “que garante a viabilidade económica dos clubs deportivos e entidades de base da cidade”. En este sentido, la formación indica que su texto recogía un “desenvolvemento regulatorio sólido” que pone fin a las tasas para el uso de las instalaciones, que deberán ir unidas a los convenios, “sempre que os clubes queiran aproveitarse destas medidas”.

El concejal, Geno Carballeira, aseveró que mientras otras formaciónes se limitaron a “facer declaracións de intencións”, los nacionalistas encontraron una vía jurídica “viable”, que permitirá, entre otras cuestiones: sustituir los padrones fiscales mensuales por una única liquidación al final de temporada, poner fin al pago anticipado hasta el cobro de las subvenciones o permitir al Concello descontar el importe de las tasas “eliminando burocracia innecesaria”.

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Por todo ello, Carballeira incidió en que el BNG “trouxo unha solución real que dá seguridade aos nosos clubes. O deporte en Narón non vive de promesas, vive de realidades reguladas como a que aprobamos onte”, remarcó.

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