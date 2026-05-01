Mejora de los convenios con las entidades deportivas de Narón tras una moción del BNG

Grupo municipal del BNG de Narón en una sesión plenaria Cedida

El BNG de Narón destacó este viernes, por medio de un comunicado, el apoyo unánime logrado a su moción “que garante a viabilidade económica dos clubs deportivos e entidades de base da cidade”. En este sentido, la formación indica que su texto recogía un “desenvolvemento regulatorio sólido” que pone fin a las tasas para el uso de las instalaciones, que deberán ir unidas a los convenios, “sempre que os clubes queiran aproveitarse destas medidas”.

El concejal, Geno Carballeira, aseveró que mientras otras formaciónes se limitaron a “facer declaracións de intencións”, los nacionalistas encontraron una vía jurídica “viable”, que permitirá, entre otras cuestiones: sustituir los padrones fiscales mensuales por una única liquidación al final de temporada, poner fin al pago anticipado hasta el cobro de las subvenciones o permitir al Concello descontar el importe de las tasas “eliminando burocracia innecesaria”.

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Por todo ello, Carballeira incidió en que el BNG “trouxo unha solución real que dá seguridade aos nosos clubes. O deporte en Narón non vive de promesas, vive de realidades reguladas como a que aprobamos onte”, remarcó.