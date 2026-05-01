El grupo de debate del Santiago Apóstol consiguió un meritorio 5º puesto en la final gallega

Grupo Nös del Santiago Apóstoll Cedida

El CPR Santiago Apóstol de Narón se consolida como uno de los centros de referencia en el ámbito del debate educativo en Galicia, reafirmando su creciente prestigio en una disciplina que cada año gana más protagonismo en el panorama académico.

Este reconocimiento se ve respaldado por los resultados obtenidos el pasado fin de semana, cuando su equipo, Grupo Nós, logró un meritorio quinto puesto en la gran final de la competición gallega de debate.

La cita reunió a algunos de los mejores equipos de la comunidad, en una edición especialmente reñida y con un nivel muy alto, lo que otorga aún más valor al desempeño del conjunto naronés. Además, este logro no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante y sostenido en el tiempo.

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El CPR Santiago Apóstol encadena ya tres años consecutivos clasificándose para la fase final de esta exigente actividad, un hito que evidencia la consolidación de su proyecto educativo en el ámbito de la oratoria, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

La trayectoria del Grupo Nós del centro educativo refleja el compromiso tanto del alumnado como del profesorado, que continúan apostando por el debate como una herramienta clave en la formación integral de los estudiantes. Con resultados como este, el centro se afianza como uno de los grandes referentes del debate escolar en Galicia