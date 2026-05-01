Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El grupo de debate del Santiago Apóstol consiguió un meritorio 5º puesto en la final gallega

La cita reunió a algunos de los mejores equipos de la comunidad

Redacción
01/05/2026 00:38
santiago apostol
Grupo Nös del Santiago Apóstoll
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El CPR Santiago Apóstol de Narón se consolida como uno de los centros de referencia en el ámbito del debate educativo en Galicia, reafirmando su creciente prestigio en una disciplina que cada año gana más protagonismo en el panorama académico.

Este reconocimiento se ve respaldado por los resultados obtenidos el pasado fin de semana, cuando su equipo, Grupo Nós, logró un meritorio quinto puesto en la gran final de la competición gallega de debate.

La cita reunió a algunos de los mejores equipos de la comunidad, en una edición especialmente reñida y con un nivel muy alto, lo que otorga aún más valor al desempeño del conjunto naronés. Además, este logro no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante y sostenido en el tiempo.

ies montojo liga debate

El IES Saturnino Montojo se clasifica para la final de la I Liga Escolar de Debate

Más información

El CPR Santiago Apóstol encadena ya tres años consecutivos clasificándose para la fase final de esta exigente actividad, un hito que evidencia la consolidación de su proyecto educativo en el ámbito de la oratoria, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

La trayectoria del Grupo Nós del centro educativo refleja el compromiso tanto del alumnado como del profesorado, que continúan apostando por el debate como una herramienta clave en la formación integral de los estudiantes. Con resultados como este, el centro se afianza como uno de los grandes referentes del debate escolar en Galicia

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

santiago apostol

El grupo de debate del Santiago Apóstol consiguió un meritorio 5º puesto en la final gallega
Redacción
Pleno concello de Narón

Narón reclamará a Ferrol que revoque las liquidaciones del agua y las estime con mediciones
Redacción
atracciones Fiesta del Alto

La macrofiesta de O Alto: 37 atracciones, puestos de comida, tiendas, orquestas y DJ’s en cuatro días
Redacción
Juicio Memoria Histórica Manuel Fernández Arias

Juicio para anular la condena de muerte de Manuel Fernández Arias, represaliado en O Val
Verónica Vázquez