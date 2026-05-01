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Narón

Ambientazo en O Alto en una jornada maratoniana de fiesta y música

La celebración continúa el fin de semana

Redacción
01/05/2026 23:46
Festa do Alto, Narón
Fiestas do Alto, Narón
Jorge Meis
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La organización anunció que el Primero de Mayo, el del patrón propiamente dicho, sería la “bomba” y, efectivamente, así fue. Acompañados de buen tiempo, centenares de personas disfrutaron de una jornada, la segunda, de las fiestas en O Alto do Castiñeiro, un día maratoniano que arrancó sobre las 14.30 horas del mediodía con una sesión vermú que se fue prolongando, como estaba previsto, hasta bien entrada la madrugada.

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Las imágenes de una jornada maratoniana de fiesta en O Alto (Narón)

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Las ‘hostilidades’ las abrió la Xove Banda de Narón, que cedió posteriormente el testigo a la formación Unión y Fuerza, auténtica protagonista del escenario durante nada menos que tres horas. Los pinchadiscos pusieron la banda sonora durante la tarde hasta que volvieron al macropalco las tradicionales orquestas, en este caso dos clásicas, Cinema y Origen, que llevaron en volandas a la audiencia hasta la madrugada.

Más hasta el lunes

El esquema se replicará en la jornada de este sábado, con todas las ‘estaciones’: sesión vermú, tardeo y verbena. Al mediodía actuará Jaque, por la tarde volverán los pinchadiscos y la verbena nocturna estará pilotada por la orquesta Olympus, que contará con dos apoyos de nivel: de nuevo el grupo Jaque y la formación Cayenna.

La última jornada de fiesta será la de este domingo, en este caso, y atendiendo a las obligaciones escolares y laborales del día siguiente, habrá sesión de tarde-noche, con las orquestas Capitol y New York.

Aunque las orquestas sí paran mañana, las fiestas de O Alto no se despedirán hasta el lunes, con el protagonismo de los más pequeños de la casa. El horario de este día de despedida es de 16.00 a 20.00 horas y las familias que se acerquen podrán también disfrutar de las 37 atracciones de feria que no han querido perderse este superevento, uno de los más grandes y multitudinarios de cuantos se celebran en Ferrolterra.

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