Abierto el periodo de inscripción para un nuevo curso sobre preparación y cocinado de pescado en Narón

Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz Emilio Cortizas

El Concello de Narón tiene abierto el plazo de inscripción en un nuevo curso para desempleados relacionado con el sector pesquero. La formación, bajo el título ‘Preparación e cociñado de peixe’, se celebrará entre el 14 de mayo y el 10 de septiembre, con una duración total de 415 horas, de las que 400 serán lectivas y, las restantes, de módulos transversales, combinando contenidos teóricos y prácticas profesionales no laborales en empresas.

Las clases se impartirán en el Irmás Froilaz de A Gándara, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas. El programa incluye temario en higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales y conocimientos específicos sobre identificación, conservación y tratamiento de pescados y mariscos, entre otras cuestiones.

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Las plazas ofertadas ascienden a 15 –el 20% reservadas para personas derivadas del Servizo Sociocomunitario– y quienes estén interesados en participar pueden anotarse hasta el 7 de mayo, presentando la documentación requerida por Registro o la Sede Electrónica. Desde el ejecutivo naronés recuerdan que esta iniciativa está financiada con fondos europeos y que cuenta con la colaboración de la Consellería do Mar.