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Narón

Abierto el periodo de inscripción para un nuevo curso sobre preparación y cocinado de pescado en Narón

Las clases, en el Irmás Froilaz, se desarrollarán del 14 de mayo al 10 de septiembre

Redacción
01/05/2026 18:30
Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz
Emilio Cortizas
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El Concello de Narón tiene abierto el plazo de inscripción en un nuevo curso para desempleados relacionado con el sector pesquero. La formación, bajo el título ‘Preparación e cociñado de peixe’, se celebrará entre el 14 de mayo y el 10 de septiembre, con una duración total de 415 horas, de las que 400 serán lectivas y, las restantes, de módulos transversales, combinando contenidos teóricos y prácticas profesionales no laborales en empresas.

Las clases se impartirán en el Irmás Froilaz de A Gándara, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas. El programa incluye temario en higiene alimentaria, prevención de riesgos laborales y conocimientos específicos sobre identificación, conservación y tratamiento de pescados y mariscos, entre otras cuestiones.

Centro municipal de formación Irmás Froilaz de Narón

Narón abre el plazo para dos cursos de carretillas y plataformas elevadoras

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Las plazas ofertadas ascienden a 15 –el 20% reservadas para personas derivadas del Servizo Sociocomunitario– y quienes estén interesados en participar pueden anotarse hasta el 7 de mayo, presentando la documentación requerida por Registro o la Sede Electrónica. Desde el ejecutivo naronés recuerdan que esta iniciativa está financiada con fondos europeos y que cuenta con la colaboración de la Consellería do Mar.

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