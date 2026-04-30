La macrofiesta de O Alto: 37 atracciones, puestos de comida, tiendas, orquestas y DJ’s en cuatro días

Las atracciones están preparadas para cinco días de fiesta en O Alto Jorge Meis

Ya están aquí los festejos que abren la temporada primavera-verano de las grandes fiestas de Ferrolterra y que desde la comisión organizadora bromean ya con hacerle la competencia al San Froilán de Lugo. Son las fiestas de O Alto.

No es para menos, porque la cantidad y calidad de orquestas ya no es lo único. Hay que sumar las decenas de atracciones –37, explica Juan Alberto Rodríguez, desde la comisión organizadora–, puestos de comida, venta de productos, sesiones maratonianas de música, etc, durante nada menos que cuatro días seguidos, además de la jornada infantil que echa el cierre el próximo lunes.

Parecía que todo estaba anunciado, con el cartel de las orquestas participantes, pero había más y así nos lo desgrana la organización.

Este jueves, para abrir boca, es la noche de la París de Noia y Assia, con poco más que añadir dada la calidad y la fama que precede a estas formaciones.

El viernes 1 de mayo, el día del patrón, será “la bomba”, porque no habrá tiempo de descanso. Así, aprovechando que se trata de una jornada festiva, habrá que coger fuerzas para empezar en torno a las 14.30 horas, con la sesión vermú que empatará con la verbena nocturna.

La Xove Banda de Narón, que juega en casa, actuará durante una hora aproximadamente. Después, dará el relevo a Unión y Fuerza, que estará en el escenario otras tres horas más y que dejará paso a la música de Dj, para empatar directamente con el inicio de la verbena nocturna, a la que se incorporan las orquestas Cinema y Origen, para alcanzar las altas horas de la madrugada.

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Descansando lo que se pueda llega el sábado, de nuevo con sesión vermú, tardeo y verbena. Al mediodía será Jaque quien ponga el ritmo a la fiesta, dejando paso de nuevo a las ‘pinchadas’ de dos Dj’s. La verbena nocturna cuenta con la orquesta Olympus, que compartirá la noche con el grupo Jaque y la formación Cayenna.

La última jornada de fiesta será la del domingo, de sesión de tarde-noche, con la participación de las orquestas Capitol y New York.

El lunes día 4 –entre las 16.00 y las 20.00 horas– es el momento de dejar que los niños disfruten al máximo de las fiestas y de las cerca de 40 atracciones instaladas en el recinto ferial.

Precisamente el tema de las actividades complementarias a la música no es intrascendente, ya que han llegado atracciones de Portugal, Ponferrada o Gijón. Entre las novedades está un ‘Booster’ de hasta 36 metros de alto, la atracción más llamativa de todas las fiestas y ferias que se celebran.

Además, entre las múltiples opciones, está también una olla gigante que viene por primera vez a O Alto.

No acaban aquí las novedades, previstas para este año, ya que se instalará también un puesto con paquetes devueltos de Amazon y una tienda de ropa que llega desde Asturias.

Toldos de pulpo, churrasco, raxo o paella, además de las habituales opciones de puestos de perritos o hamburguesas invitan a no abandonar la zona y disfrutar al máximo de estos días de festejos, en un barrio, además, con amplios espacios de aparcamiento, ya que la zona del polígono no queda a más de cuatro minutos andando.