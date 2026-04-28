Pedroso vivirá el próximo 10 de mayo una nueva romería en homenaje a la Virgen de la O

Presentación de la romería en la casa consistorial Concello

Narón vivirá el 10 de mayo una nueva edición de la romería de la Virgen de la O, una cita que se recuperó en 2024 –tras ocho años sin celebrarse– y que fue presentada en la casa consistorial, con la participación de los cuatro miembros de la comisión organizadora y los ediles de Festas, Mar Gómez, y Deportes, Ibán Santalla.

A lo largo de la jornada festiva se oficiarán varias misas y se llevará a cabo una tradicional comida popular en las inmediaciones de la capilla. El menú, para el que ya se pueden adquirir los tickets en el local social de A Pombiña, constará de pulpo y churrasco, a un precio de 15 euros la ración.

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Durante todo el día la música tendrá protagonismo, con las actuaciones de la Banda de Gaitas del Padroado y el grupo Alaska. Además, en la jornada previa habrá una sesión vermú a cargo del dúo Veneguai, que también actuará esa noche junto a la orquesta Galilea.

El programa de la romería incluye una caminata enmarcada en el programa municipal de senderismo ‘Ponte en ruta con nós!’, que partirá a las 09.30 horas desde el local social en dirección al monasterio de O Couto, en un itinerario de dificultad media y una distancia de once kilómetros. Inscripciones del 4 al 6 de mayo en el Padroado de Deportes.