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Narón

Pedroso vivirá el próximo 10 de mayo una nueva romería en homenaje a la Virgen de la O

Música, comida popular y una nueva salida del 'Ponte en ruta con nós!' se incluyen en el programa

Redacción
28/04/2026 21:28
Presentación de la romería en la casa consistorial
Presentación de la romería en la casa consistorial
Concello
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Narón vivirá el 10 de mayo una nueva edición de la romería de la Virgen de la O, una cita que se recuperó en 2024 –tras ocho años sin celebrarse– y que fue presentada en la casa consistorial, con la participación de los cuatro miembros de la comisión organizadora y los ediles de Festas, Mar Gómez, y Deportes, Ibán Santalla.

A lo largo de la jornada festiva se oficiarán varias misas y se llevará a cabo una tradicional comida popular en las inmediaciones de la capilla. El menú, para el que ya se pueden adquirir los tickets en el local social de A Pombiña, constará de pulpo y churrasco, a un precio de 15 euros la ración.

Narón recuperó su tradicional romería de la Virgen de la “O” después de ocho años

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Durante todo el día la música tendrá protagonismo, con las actuaciones de la Banda de Gaitas del Padroado y el grupo Alaska. Además, en la jornada previa habrá una sesión vermú a cargo del dúo Veneguai, que también actuará esa noche junto a la orquesta Galilea.

El programa de la romería incluye una caminata enmarcada en el programa municipal de senderismo ‘Ponte en ruta con nós!’, que partirá a las 09.30 horas desde el local social en dirección al monasterio de O Couto, en un itinerario de dificultad media y una distancia de once kilómetros. Inscripciones del 4 al 6 de mayo en el Padroado de Deportes.

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