Juicio para anular la condena de muerte de Manuel Fernández Arias, represaliado en O Val

Un instante e la sesión Martín Barreiro

Los juzgados de Ferrol acogieron este martes 28 de abril una vista judicial relevante para reivindicar la memoria democrática de la comarca. Familiares de Manuel Fernández Arias –nietos, nietas y bisnietos– han iniciado un expediente de jurisdicción voluntaria con el objetivo de anular la condena de muerte que sesgó la vida del joven cabo de marinería del acorazado ‘España’ hace casi nueve décadas.

Fernández Arias tenía 29 años, jugaba en el Arsenal C.F. y era padre de una niña cuando estalló el golpe militar de julio del 36. Fue detenido tras negarse a participar en la rebelión y, según el testimonio de sus descendientes, la dotación del buque se amotinó para evitar cumplir las órdenes de disparar contra la población civil y sus propios vecinos ferrolanos que se manifestaban en las calles.

Manuel Fernández Arias MHD

Tras su detención, fue recluido en el buque-prisión ‘Plus-Ultra’ y en la Escollera, antes de ser sometido al consejo de guerra. La noche del 26 de diciembre, fue fusilado junto a otros 33 compañeros en el cementerio naronés de O Val, donde sus restos permanecen todavía en una fosa común.

Trauma

A las puertas del juzgado, Marta María, Francisco Javier, Estefanía, Alexandre y Mónica Pérez Fernández –acompañados por miembros de la A.C. Memoria Histórica Democrática– relataron lo que pocos minutos después repetirían en la sala: el profundo trauma que la ejecución dejó en la familia. “O tema da guerra era algo innomeable. Chegamos a coñecer á nosa bisavoa e falaba dos seus dous fillos mortos, pero porque xa estaba coa demencia”, explicó Mónica Pérez. Antes, el tema fue siempre “tabú”.

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Por su parte, Francisco Javier señaló la ironía de que quienes defendieron la legalidad de la República pretendiesen ser juzgados por sedición por los propios sublevados. “O que nos contan é o mundo ao revés do que ocorreu”, explicó, añadiendo Alexandre Pérez que “o 60% dos mortos, dos que están nas fosas comúns e foron fusilados, eran militares. E o Ministerio de Defensa non fixo nada, nunca, ao respecto”.

Pese a este pequeño avance en lo legal, los familiares de Fernández Arias expresan su frustración ante la parálisis para recuperar sus restos de la fosa naronesa. “Está parado. Din que non hai presuposto para este ano. Quedaranos loitar pola vía legal”, incidió Estefanía, agradeciendo la predisposición al respecto de la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la presencia ayer en el juzgado “dun representante do BNG de Ferrol”.

El juicio quedó visto para sentencia.