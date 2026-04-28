El Día de la Madre llega a Odeón con reparto de flores, algunas de ellas con premios de 50 euros

Cartel de la iniciativa Odeón

Odeón celebra este jueves el Día de la Madre con la campaña ‘I Love Mamá’, una iniciativa en la que se repartirán 100 flores “llenas de amor y sorpresas”, explican desde el centro comercial naronés.

En este sentido, la organización explica que, entre ellas, habrá un total de diez que contienen vales de compra de 50 euros. Quienes deseen participar en esta propuesta deberán reunir tickets por valor de un mínimo de 20 euros y presentarlos en el stand instalado en la plaza de eventos, a partir de las 11.00 horas.

Desde el centro comercial explican que las personas que resulten premiadas tendrán del 5 al 8 de mayo para disfrutar del vale. Para ello, deberán comunicar a la gerencia las reservas realizadas en las tiendas de Odeón –de lunes a jueves de 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, además del viernes de 09.00 a 14.00–.