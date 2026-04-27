O Alto se prepara para los festejos en honor a San Xosé Obreiro

Atracciones fiestas del Alto Daniel Alexandre

El barrio de O Alto do Castiñeiro, en Narón, ya ha puesto en marcha los preparativos para una de las fiestas más esperadas cada año en la comarca: las que se celebran en honor a San Xosé Obreiro. Tras el éxito del pasado año, la comisión ha diseñado un programa que se extenderá desde este jueves hasta el 4 de mayo de 2026, consolidando la cita como un referente en el calendario de las grandes verbenas de la zona. La actividad musical comenzará con fuerza el 30 de abril, jornada en la que la orquesta París de Noia será la encargada de inaugurar el escenario acompañada por el grupo Assia.

El ritmo no decaerá durante el festivo del 1 de mayo, en el que Cinema asumirá el protagonismo principal, respaldada por las actuaciones de Unión y Fuerza y la banda Origen.

Una de las verbenas del barrio el año pasado I.C.

Para el sábado día 2, el cartel confirma la presencia de la orquesta Olympus, que compartirá la noche con el grupo Jaque y la formación Cayenna.

El tramo final de las celebraciones tendrá lugar el domingo 3 de mayo, reservando para el cierre la participación de las orquestas Capitol y New York. Una vez concluidas las grandes verbenas, el lunes 4 de mayo se dedicará exclusivamente al Día del Niño, permitiendo que los más pequeños disfruten de todas las atracciones instaladas en el recinto, que ya se han comenzado a montar en estas jornadas previas.