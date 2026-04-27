Narón refuerza la seguridad sanitaria de sus fuentes con un mapa interactivo

Nueva cartelería informativa en las fuentes naronesas Concello

El ejecutivo de Narón ha finalizado una campaña destinada a mejorar la seguridad en torno a las fuentes públicas del municipio. Esta iniciativa se centra en identificar aquellos puntos de agua que carecen de las supervisiones sanitarias preceptivas, advirtiendo formalmente de su condición de no potables para evitar riesgos en la salud de los vecinos y vecinas, así como de los visitantes. En este contexto, el Concello ha implementado una herramienta digital integrada en su Xeoportal que permite consultar los datos sobre cada instalación.

Así las cosas, este visor interactivo ofrece detalles que incluyen desde la ubicación exacta de las fuentes hasta su tipología, distinguiendo entre aquellas de carácter ornamental o histórico. Para facilitar el acceso a esta información a pie de calle, la nueva cartelería instalada en el entorno de los manantiales incorpora códigos QR que vinculan directamente con la plataforma en línea.

Además de las especificaciones técnicas, el sistema se irá completando progresivamente con una galería fotográfica actualizada para que los usuarios puedan identificar visualmente cada enclave.

Cabe destacar que la campaña hace especial hincapié en aquellas captaciones que no forman parte del sistema de abastecimiento municipal. Al tratarse de manantiales naturales, explica el Concello, estos puntos no disponen de los protocolos de trazabilidad ni del seguimiento constante que se requieren para el consumo, pudiendo alterar la salubridad del agua posibles vertidos accidentales o escorrentías provocadas por periodos de lluvias intensas.

En este sentido, desde el gobierno naronés recuerdan a la ciudadanía que únicamente el agua procedente de la red de suministro general ofrece todas las garantías de seguridad para la población.