Narón deja en ‘standby’ la reapertura de la cafetería del Concello al no recibir ofertas

Casa consistorial naronesa Daniel Alexandre

El Concello de Narón no retomará, de momento, el proceso para reabrir la cafetería de la séptima planta de la casa consistorial.

Fuentes municipales confirmaron a este Diario que no se prevé sacar de nuevo a licitación el contrato, después de haberse declarado desierta la última convocatoria, en la que no se registró ninguna oferta.

Pese a que el expediente buscaba garantizar un espacio de descanso para el personal público y los usuarios de la administración local, la falta de propuestas obliga al ejecutivo a paralizar sus planes.

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Cabe recordar que el contrato fallido estipulaba un canon anual de explotación de tan solo 1.000 euros y eximía al adjudicatario del pago de los suministros básicos, ya que el Concello asumía directamente los costes de electricidad, agua, saneamiento y telefonía.

El horario de apertura también estaba acotado a la jornada administrativa, de lunes a viernes entre las 7.30 y las 14.30 horas, con una ligera reducción durante los meses de verano.

El local, que permanecerá cerrado de forma indefinida, dispone de mobiliario de sala y cafetería profesionales –con sistema informático completo, cajón portamonedas e impresora de tickets–, además de un surtido completo de menaje.