El programa de la Xunta de primera experiencia profesional impulsó la inserción laboral en seis firmas de Ferrolterra

Martina Aneiros visita TT Transportes en Narón Daniel Alexandre

La Xunta invirtió más de 126.000 euros en Ferrolterra durante el pasado ejercicio para financiar contratos formativos de un año de duración orientados a menores de treinta años.

La delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó hasta las instalaciones de la empresa de logística y transporte de mercancías Grupo TT en Narón, en donde hizo balance del impacto del programa de primera experiencia profesional en la zona.

Esta iniciativa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración permitió respaldar a un total de seis empresas locales en la incorporación de talento joven a sus plantillas.

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En el caso concreto de la compañía naronesa, las ayudas autonómicas posibilitaron la formalización de contratos para dos trabajadores. Aneiros recordó que el objetivo principal de esta estrategia, que a nivel gallego contó con un presupuesto de 6,3 millones de euros, es facilitar el acceso de la juventud a un empleo estable y de calidad. En este sentido, la Xunta asume los costes salariales derivados de contratos formativos a tiempo completo durante un período de doce meses.

Según detalló la delegada territorial, las aportaciones concedidas a las firmas oscilan entre los 9.975 y los 16.625 euros por empleado, unas cifras que buscan incentivar la empleabilidad de las nuevas generaciones, dar respuesta a las necesidades de las empresas y garantizar la retención del talento dentro del tejido productivo de Galicia.

Además, este plan se concibe como un programa mixto que otorga importancia a la capacitación complementaria. A este respecto, los beneficiarios reciben formación en diversas competencias, desde habilidades sociales y comunicativas a inteligencia social y emocional. “O programa artellouse en dúas liñas concretas de axudas: a primeira, para contratar mozas e mozos con titulación ou certificación profesional; e a segunda, para brindar unha oportunidade tamén a quen careza de cualificación recoñecida”, explican desde el ejecutivo autonómico.