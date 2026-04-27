Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El programa de la Xunta de primera experiencia profesional impulsó la inserción laboral en seis firmas de Ferrolterra

El grupo TT fue uno de los beneficiarios de estas ayudas, destinadas a la empleabilidad de menores de 30 años

Redacción
27/04/2026 20:01
Martina Aneiros visita TT Transportes en Narón
Martina Aneiros visita TT Transportes en Narón
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La Xunta invirtió más de 126.000 euros en Ferrolterra durante el pasado ejercicio para financiar contratos formativos de un año de duración orientados a menores de treinta años.

La delegada territorial en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó hasta las instalaciones de la empresa de logística y transporte de mercancías Grupo TT en Narón, en donde hizo balance del impacto del programa de primera experiencia profesional en la zona.

Esta iniciativa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración permitió respaldar a un total de seis empresas locales en la incorporación de talento joven a sus plantillas.

Ópcica A Gándara contó con una aportación de 7.000 euros

Los emprendedores de Ferrolterra pueden optar al Bono Autónomo de la Xunta hasta el 30 de septiembre

Más información

En el caso concreto de la compañía naronesa, las ayudas autonómicas posibilitaron la formalización de contratos para dos trabajadores. Aneiros recordó que el objetivo principal de esta estrategia, que a nivel gallego contó con un presupuesto de 6,3 millones de euros, es facilitar el acceso de la juventud a un empleo estable y de calidad. En este sentido, la Xunta asume los costes salariales derivados de contratos formativos a tiempo completo durante un período de doce meses. 

Según detalló la delegada territorial, las aportaciones concedidas a las firmas oscilan entre los 9.975 y los 16.625 euros por empleado, unas cifras que buscan incentivar la empleabilidad de las nuevas generaciones, dar respuesta a las necesidades de las empresas y garantizar la retención del talento dentro del tejido productivo de Galicia.

Además, este plan se concibe como un programa mixto que otorga importancia a la capacitación complementaria. A este respecto, los beneficiarios reciben formación en diversas competencias, desde habilidades sociales y comunicativas a inteligencia social y emocional. “O programa artellouse en dúas liñas concretas de axudas: a primeira, para contratar mozas e mozos con titulación ou certificación profesional; e a segunda, para brindar unha oportunidade tamén a quen careza de cualificación recoñecida”, explican desde el ejecutivo autonómico.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Narón deja en ‘standby’ la reapertura de la cafetería del Concello al no recibir ofertas
Verónica Vázquez
Nueva cartelería informativa en las fuentes naronesas

Narón refuerza la seguridad sanitaria de sus fuentes con un mapa interactivo
Redacción
Martina Aneiros visita TT Transportes en Narón

El programa de la Xunta de primera experiencia profesional impulsó la inserción laboral en seis firmas de Ferrolterra
Redacción
Zona de acampada en el Gulliver Fest

A la venta las entradas para las zonas de acampada de la nueva edición del Gulliver Fest
Redacción