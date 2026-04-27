A la venta las entradas para las zonas de acampada de la nueva edición del Gulliver Fest

Zona de acampada en el Gulliver Fest Emilio Cortizas

El Ayuntamiento de Narón y la asociación Furgo Galicia han puesto en marcha los preparativos para la sexta edición del Gulliver Fest con la apertura del proceso de reserva de plazas.

Desde la jornada de este lunes 27 de abril, todas aquellas personas interesadas en pernoctar en las zonas habilitadas para furgonetas camper, acampada tradicional o el servicio de glamping pueden tramitar sus pases a través de la página web oficial del evento. La cita, un referente en el calendario de eventos de la localidad, regresará al entorno del Muíño de Pedroso durante la segunda semana de agosto –del día 6 al 9–.

El Gulliver Fest contará por primera vez con pulseras recargables para pagar en las barras Más información

Desde el ejecutivo recuerdan que el acceso al resto de actividades del festival será gratuito y que habrá propuestas variadas para todo tipo de públicos.

Así las cosas, el cartel musical cuenta ya con las confirmaciones de artistas como Lidia India, Farra Fanfarra, Muyayo Rif, Wahira o Balkan Bomba, además de la participación de La Duendeneta como dinamizadora del ambiente. Más allá de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas que incluyen sesiones de cine familiar, talleres, charlas sobre experiencias viajeras, yoga y una carrera de orientación. Como en ediciones anteriores, se habilitará también un mercado de artesanía.