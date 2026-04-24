Odeón ofrece a su clientela retratos elaborados en directo

La artista gallega Sandra Parguiña Odeón

La plaza de eventos del centro comercial Odeón de Narón acogerá mañana sábado 25 por la tarde, de 18.00 a 20.00 horas, la experiencia artística ‘Live Art’.

En ella, la gallega Sandra Parguiña –especializada en ilustración y textil– creará retratos e imágenes en directo mediante la técnica de la acuarela. Para participar habrá que presentar un ticket de compra de esa jornada por un importe mínimo de 20 euros.

La profesional captará a los asistentes “en pocos minutos, creando piezas originales que funcionan como recuerdo y obra artística al mismo tiempo”, destacan desde el establecimiento comercial naronés.