Narón abre el plazo para dos cursos de carretillas y plataformas elevadoras

Centro municipal de formación Irmás Froilaz de Narón Concello

El Ayuntamiento de Narón abrirá el próximo lunes 27 el plazo de inscripción en dos ediciones del curso de Operador de carretillas e plataformas elevadoras-PEMP (con certificación UNE), cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas sin trabajo.

La formación cuenta con una duración total de 50 horas y combinará contenidos técnicos con módulos transversales, entre los que se incluyen la orientación laboral, la igualdad de oportunidades, la prevención de riesgos y el medioambiente en el sector naval. También dos charlas y visitas complementarias. Las clases se llevarán a cabo en el centro Irmás Froilaz de A Gándara, en horario de mañana –de 09.00 a 14.00 horas– de lunes a viernes.

Abierto el plazo para dos cursos de preparación del permiso de camión y autobús con CAP Más información

La primera edición tendrá lugar entre el 11 y el 26 de mayo, mientras que la segunda se desarrollará del 27 de ese mes hasta el 10 de junio.

Desde el ejecutivo naronés informan de que el número de plazas para cada uno de ellos ascenderá a diez, reservando el Consistorio un 20% para la derivación del Servizo Sociocomunitario –que pasarán al cupo general en caso de no cubrirse–.

Entre los requisitos para anotarse en esta formación se encuentra el ser mayor de edad y estar en situación de desempleo, además de empadronado en Narón. Además, las personas no podrán estar inscritas en otros cursos municipales coincidentes, ni haber realizado previamente dicha formación “con avaliación positiva”.

El periodo para presentar la documentación permanecerá abierto hasta el 4 de mayo, a las 13.30 horas. Las solicitudes pueden entregarse por Registro o en la Sede Electrónica del Concello. La asignación de plazas se realizará, expone el gobierno naronés, “por rigorosa orde de inscrición”.

Quienes deseen conocer más información sobre esta propuesta formativa puede consultar la web del Consistorio o llamar al 981 337 700 (Ext. 1108 y 1109).