Campaña en Narón sobre el consumo de alcohol con la vista puesta en las fiestas de O Alto

Presentación de la campaña en la casa consistorial Concello

Con la mirada puesta en las próximas fiestas del barrio naronés de O Alto do Castiñeiro, el Concello de Narón presentó una nueva edición de su campaña ‘Amodiño: a festa é túa, elixe como vivila’. Esta iniciativa tiene como objetivo principal minimizar los riesgos asociados al consumo de alcohol entre los adolescentes, en una fecha que marca el inicio de la temporada de grandes eventos festivos en el municipio y que supone un momento crítico para la prevención de conductas de riesgo.

En el acto de presentación estuvieron presentes los concejales de Benestar Social y Sanidade, María Lorenzo y Manuel Ramos, además de la presidenta de Asfedro, Ana Mariño, y la educadora social Rebeca Graña. El Consistorio naronés indica que la colaboración con la Asociación Ferrolá de Drogodependencias resulta fundamental en este programa, dado que es la entidad de referencia en la comarca para el tratamiento y la prevención de adicciones, manteniendo un vínculo estable con la administración local a través de un convenio de colaboración.

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Así las cosas, la campaña se dirige especialmente a los estudiantes de 3º y 4º de ESO. En esta edición de la iniciativa han participaron 252 alumnos y alumnas del CPI O Feal, IES As Telleiras, IES Terra de Trasancos, CPR Jorge Juan y CPR Ayala.

Durante el desarrollo de la campaña se llevaron a cabo sesiones de carácter interactivo en las que los jóvenes analizaron diversas situaciones reales que pueden darse en una noche de verbena. El propósito de estos talleres, incide el Consistorio, es que el alumnado aprenda a sopesar las consecuencias de sus decisiones sobre su propio bienestar y seguridad. Desde el Concello recuerdan que las Festas do Alto son, a menudo, el primer contacto de muchos jóvenes con las bebidas alcohólicas, por lo que la sensibilización previa es prioritaria.