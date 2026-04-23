El grupo popular reclama un plan de rehabilitación para la plaza de Galicia

Plaza de Galicia de Narón Cedida

El grupo popular de Narón llevará de nuevo al pleno de abril el estado actual de la plaza de Galicia, como ya lo hizo el pasado mes de febrero.

“Ante la inacción y la despreocupación del gobierno, volvemos a poner encima de la mesa este problema, y lo seguiremos haciendo hasta que se nos haga caso”, señaló el líder del PP de Narón, Germán Castrillón.

Señalan desde el PP que la plaza de Galicia sigue llena de verdín y suciedad, principalmente en zonas de tránsito y accesos, que tampoco se han cambiado las rampas, las escaleras y las entradas en mal estado, ni se han sustituido las baldosas rotas y deterioradas por otras nuevas.

Además llaman la atención sobre los enormes charcos de agua con motivo de la presencia de canaletas rotas y los problemas de drenaje que ocasionan filtraciones en los garajes de las torres y en el centro comercial.

Desde el PP proponen, además, un plan de rehabilitación integral de la plaza de Galicia que de solución a todos los problemas existentes.