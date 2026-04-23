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Narón

El BNG ha recogida más de 4.300 firmas contra la privatización del ciclo integral del agua

El BNG señala que el informe de la Diputación deja claro que no se podrá licitar el servicio sin el estudio de viabilidad económica.

Redacción
23/04/2026 22:11
Un instante de la primera de las sesiones plenarias celebradas este jueves en Narón
Un instante del pleno de Narón
Concello
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El grupo municipal del BNG en Narón se muestra totalmente contrario a la hoja de ruta que está llevando el ejecutivo de Terra Galega hacia “unha privatización do ciclo integral da auga”, por lo que ha realizado una recogida de firmas que suma ya este mes 4.310 y que, según explica desde la formación el edil Geno Carballeira, “é unha demostración de que a veciñanza de Narón está cansa das xestións privadas dos servizos públicos”.

Hacen así alusión al próximo pleno de este mes en el que se abordará la cuestión, toda vez que se ha desestimado la petición de suspender el proceso, planteada por el BNG.

La portavoz nacionalista, Olalla Ledo, señala que la aprobación de un modelo de gestión “sen saber canto vai custar” es, por parte del ejecutivo, “unha fuxida cara adiante” fiando la viabilidad del contrato a un estudio posterior, cuando la lógica administrativa sería, a su juicio, “que a viabilidade quedara demostrada antes de tomar unha decisión política”.

De hecho, desde el BNG apuntan que el informe de la Diputación, pedido por Alcaldía, deja claro que no se podrá licitar el servicio sin el estudio de viabilidad económica.

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