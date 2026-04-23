El BNG ha recogida más de 4.300 firmas contra la privatización del ciclo integral del agua

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Narón

El hip-hop tomará el pabellón de A Gándara en la tercera prueba de la Liga Galega de la disciplina

Será el sábado con la participación de unos 800 deportistas

Redacción
23/04/2026 22:18
Hip Hop coreografico Narón (1) (Daniel Alexandre)
Narón celebró ya otros eventos relacionados con el hipp-hop en diferentes escenarios
Archivo
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El pabellón polideportivo de A Gándara volverá a situar al concello de Narón como el epicentro del baile deportivo gallego este fin de semana, con una programación que reunirá en torno a 1.200 participantes entre el sábado y el domingo.

El sábado 24 la cita será a las 11.30 horas con la tercera prueba de la Liga Galega de hip-hop, que se prolongará hasta las 19.30 horas y en la que participarán unos 800 deportistas.

El domingo será el turno del baile deportivo más clásico: a partir de las 9.30 horas, se celebrará el XXI Trofeo de Baile Deportivo Cidade de Narón y, ya por la tarde, el protagonismo en el pabellón será para los participantes en el Campionato Galego de Latinos

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