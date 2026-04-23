El BNG ha recogida más de 4.300 firmas contra la privatización del ciclo integral del agua

Presentación del evento de coros Cedida

El Auditorio Municipal naronés acoge sábado 25, a partir de las 17.00 horas, la celebración del primer Encontro de Coros Cidade de Narón, un evento que reunirá sobre el escenario a seis formaciones corales con el fin de poner en valor esta tradición musical.

En el concierto participarán las tres agrupaciones corales existentes actualmente en Narón: la Coral Chorima de Castro, la Coral Amistade de O Couto y la Coral Areosa de Piñeiros. Junto a ellas, participarán como formaciones invitadas el Coro Villa de Boal, procedente de Asturias, así como las agrupaciones ferrolanas Airiños de Caranza y la Agrupación Artística Nas Ondas do Mar.

Representantes de las tres corales naronesas y la alcaldesa, Marián Ferreiro, presentaron este jueves este festival. La regidora destacó en su intervención la importancia de la cita como “punto de encontro para compartir música, experiencias e convivencia entre agrupacións que manteñen viva unha das expresións culturais máis arraigadas na nosa contorna”, indicando que este primer encuentro nace con vocación de continuidad y de convertirse en un referente dentro de la programación cultural de Narón.

Ferreiro Valoró el papel de las corales como elemento dinamizador y de conservación del patrimonio musical y animó a los vecinos a acudir al concierto, con entrada libre.