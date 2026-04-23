Accesible para todos, este venres no Pazo da Cultura de Narón, ‘Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeiras’
O espectáculo no que colabora o dúo musical e a compañía de danza pon a disposición nesta primeira parada medidas como mochilas vibratorias ou un paseo táctil
Con motivo do Día Internacional da Danza que se conmemora a próxima semana, o espectáculo ‘Benquerer’, no que a compañía de danza Fran Sieira colabora co dúo musical Caamaño&Ameixeiras, tornará máis accesible. A primeira data deste novo formato celebrarase este venres 24, ás 20.30 horas, no Pazo da Cultura de Narón.
‘Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeiras’ é o sobrenome co que se presenta esta iniciativa dirixida polo renomeado bailador xunto a Gena Baamonde, que tamén cooperou con Andrea Quintana na coreografía, así como con Antía Ameixeiras e Sabela Caamaño (que se ocupan do deseño de son) como elenco.
En relación coa accesibilidade, pódense reservar butacas preferentes (accesible@madapro.gal ou Whatsapp 622.122.898)e póñense a disposición medidas como son as mochilas vibratorias, interpretación de LSE no coloquio final e tamén nun paseo táctil, ademais de folletos en braille e coas letras.