Los emprendedores de Ferrolterra pueden optar al Bono Autónomo de la Xunta hasta el 30 de septiembre

Ópcica A Gándara contó con una aportación de 7.000 euros Xunta

El Bono Autónomo de la Xunta, pensado para ayudar a consolidar a aquellas personas emprendedoras que lleven como mínimo 42 meses de actividad empresarial, podrá solicitarse hasta el 30 de septiembre.

Así lo recordó este miércoles la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, en una visita a Óptica A Gándara, beneficiaria en la anterior convocatoria de estas subvenciones con una aportación de 7.000 euros que le permitió reformar el local. Los trabajos supusieron una mejora estética del establecimiento, así como una redistribución que repercutió en la funcionalidad del local. También un cambio de iluminación con tecnología LED, consiguiendo un menor consumo energético.

Aneiros informó de que estas ayudas cubren hasta el 60% de la inversión, con un máximo de 7.000 euros, y su objetivo es mejorar la competitividad de los negocios, adquirir maquinaria, herramientas, equipos informátivos y de oficina, instalar mejoras de eficiencia energética o desarrollar aplicaciones, páginas web, redes sociales o diseños de marca, entre otras cuestiones.

El Bono de la Xunta para autónomos estará disponible hasta finales de septiembre Más información

El presupuesto para este bono asciende en la presente convocatoria a los ocho millones de euros y, el año pasado, dejó en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal una inversión superior a los 192.000 euros. “O emprego autónomo é unha prioridade para a Xunta”, remarcó la delegada territorial, incidiendo en que el ejecutivo gallego “segue a traballar na súa consolidación” para que siga generando “riqueza e benestar” en el área