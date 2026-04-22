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Narón

La visita a la Feira do Libro de Ferrol puede llevar al sorteo de regalos de papelería y meriendas

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Cooperativa do Val

Redacción
22/04/2026 22:29
El reparto de claveles es una tradición el 23 de abril en la feria
El reparto de claveles es una tradición el 23 de abril en la feria
Daniel Alexandre
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La Cooperativa do Val pone en marcha una iniciativa vinculada a la Feira do Libro de Ferrol y a la celebración este jueves del Día del Libro. Sacarse una foto con el clavel que se recibe en esta jornada con la compra de un libro y subirla a Instagram o Facebook, etiquetando a la Cooperativa do Val te permite participar en el sorteo de un lote de papelería y merienda con productos gallegos, que se podrán recoger en Xuvia, Serantes o Perlío.

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