La visita a la Feira do Libro de Ferrol puede llevar al sorteo de regalos de papelería y meriendas

El reparto de claveles es una tradición el 23 de abril en la feria Daniel Alexandre

La Cooperativa do Val pone en marcha una iniciativa vinculada a la Feira do Libro de Ferrol y a la celebración este jueves del Día del Libro. Sacarse una foto con el clavel que se recibe en esta jornada con la compra de un libro y subirla a Instagram o Facebook, etiquetando a la Cooperativa do Val te permite participar en el sorteo de un lote de papelería y merienda con productos gallegos, que se podrán recoger en Xuvia, Serantes o Perlío.