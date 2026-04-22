El PSOE de Narón reclama un nuevo cuartel de Policía Local en Xuvia

Trabajos de demolición del antiguo cuartel de Xuvia, el pasado 2023 Emilio Cortizas

El grupo municipal del PSdeG-PSOE de Narón defenderá en el pleno de este mes una moción para impulsar la construcción de un nuevo cuartel de la Policía Local en las antiguas dependencias de Xuvia. El edil, Jorge Ulla, incide en la necesidad de “recuperar o peso institucional, social e administrativo” del barrio, recordando que este ha ido perdiendo “equipamentos e referencias que formaban parte da súa identidade”.

El concejal socialista insiste en que la localización de estas instalaciones no solo responde a una cuestión urbanística y de distribución territorial, sino también a una “decisión política orientada a equilibrar os barrios, reforzar a presenza pública e dar resposta ás demandas de seguridade e atención da veciñanza”.

La formación censura que el Concello haya destinado cerca de “400.000 euros de diñeiro público” a la adquisición y demolición del antiguo cuartel. “Hoxe ese espazo polo que pagamos unha fortuna é un solar baleiro; un reflexo fiel dun goberno sen ideas nin proxecto para Narón”, afirma Ulla, lamentando que otros municipios como el de Ferrol –en relación al Sánchez Aguilera– “foron capaces de pechar operacións moito máis favorables”.