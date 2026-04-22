Avanzan los trabajos en el entorno de la Praza do Concello de Xuvia

Los responsables municipales en su visita a las obras Concello

Los trabajos de mejora de la accesibilidad en el entorno de la Praza do Concello de Xuvia avanzan a buen ritmo. Así lo confirmaron la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el edil responsable del área, Pablo Mauriz, que se desplazaron hasta la zona para comprobar el estado de la actuación.

Cabe recordar que el objetivo de estos trabajos, financiados con cargo al plan provincial de la Diputación de A Coruña y que cuenta con una inversión de algo más de 63.500 euros, pretenden adaptar este ámbito urbano a las necesidades actuales de movilidad peatonal.

En concreto, las tareas se centran en la renovación y adaptación de los accesos a las aceras de los viales que rodean la antigua casa consistorial, “pavimentados hai arredor de 15 anos”, explica el gobierno naronés, incidiendo en que el paso del tiempo y los cambios en los sentidos de la circulación –además de la estrechez y los desniveles presentes– hacen necesaria esta actuación para “mellorar a accesibilidade, especialmente para persoas con mobilidade reducida”.

Los trabajos afectan a dos tramos de las calles Xoán XXIII y Foro, además de los accesos directos a la plaza. Se reformarán 12 esquinas de cruces y se actuará sobre dos aceras lineales que suman más de 400 metros cuadrados.

Además, en el segundo de los viales se pavimentarán dos intersecciones, con una superficie de unos 300 m2.

El proyecto supone también la creación de un itinerario continuo en toda la zona, eliminando barreras arquitectónicas.

Desde el Ayuntamiento que dirige Marián Ferreiro indican que el plazo de ejecución de las obras es de tres meses, por lo que se prevé que la actuación , que avanza según lo planificado, esté culminada este mismo verano.