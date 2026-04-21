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Narón

EU de Narón califica de “arresto domiciario” la situación que vive la zona rural del concello

La formación plantea una alternativa al Plan de Mobilidade municipal

Redacción
21/04/2026 22:28
La formación propone una línea de "saúde e servizos" que conecte con las parroquias
La formación propone una línea de "saúde e servizos" que conecte con las parroquias
Jorge Meis
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Esquerda Unida trabaja en una propuesta alternativa al Plan de Mobilidade Municipal del Concello naronés, al considerar que existe un Narón de “dúas velocidades” y que parroquias como O Val, Sedes, Pedroso o San Mateo sufren una brecha de movilidad que limita su acceso a los derechos fundamentales, tales como la sanidad.

Se refiere así a que “un veciño de Pedroso non pode tardar unha hora e facer dous transbordos para ir ao médico” y plantea, de este modo, que se gestione una App y se instale un tótem de movilidad físico en el rural, donde se pueda solicitar transporte pulsando un botón. Reclama, además, un taxi bajo demanda, con el mismo precio que el bus para mayores con rentas bajas.

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