Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El PP de Narón reclama al Concello la dotación de servicios básicos en el camino Cornido

La formación presentará una moción para su debate en el pleno de este mes

Redacción
21/04/2026 22:22
Bancada popular en un pleno del Concello de Narón
Bancada popular en un pleno del Concello de Narón
PP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El pleno de la próxima semana tratará a través de una moción la situación del camino Cornido de Narón, para el que el PP reclama al ejecutivo local la dotación de servicios básicos. 

Según explica la agrupación popular, un total de cuatro viviendas se ven afectadas por la ausencia de abastecimiento y saneamiento de agua.

Los populares presentan una solución que aseguran es técnica, viable, eficiente y económicamente defendible a la falta de saneamiento. Se trataría de una conexión a la red existente en la avenida Miguel de Cervantes. Esta alternativa permitiría reducir costes a corto y largo plazo y evitar obras de gran envergadura como sistemas de bombeo, garantizando un servicio más eficiente y sostenible .

El PP dice que el abastecimiento debería efectuarse a la par que las acciones de saneamiento para aprovechar así la misma zanja y optimizar recursos y gastos.

En el pleno se instará al ejecutivo de Marián Ferreiro a iniciar los estudios técnicos y necesarios para dotar de una red de saneamiento y abastecimiento de agua al camino.

Reclamará que esta intervención se incluya en la planificación municipal de inversiones para dar respuesta a esta necesidad “básica e histórica”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

El BNG elevará al pleno una moción sobre la situación crítica del barrio de Xuvia
Redacción
La formación propone una línea de "saúde e servizos" que conecte con las parroquias

EU de Narón califica de “arresto domiciario” la situación que vive la zona rural del concello
Redacción
Bancada popular en un pleno del Concello de Narón

El PP de Narón reclama al Concello la dotación de servicios básicos en el camino Cornido
Redacción
Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

Decálogo de “Boas prácticas” para garantizar la seguridad en Xuvia
Redacción