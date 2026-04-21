El PP de Narón reclama al Concello la dotación de servicios básicos en el camino Cornido

Bancada popular en un pleno del Concello de Narón PP

El pleno de la próxima semana tratará a través de una moción la situación del camino Cornido de Narón, para el que el PP reclama al ejecutivo local la dotación de servicios básicos.

Según explica la agrupación popular, un total de cuatro viviendas se ven afectadas por la ausencia de abastecimiento y saneamiento de agua.

Los populares presentan una solución que aseguran es técnica, viable, eficiente y económicamente defendible a la falta de saneamiento. Se trataría de una conexión a la red existente en la avenida Miguel de Cervantes. Esta alternativa permitiría reducir costes a corto y largo plazo y evitar obras de gran envergadura como sistemas de bombeo, garantizando un servicio más eficiente y sostenible .

El PP dice que el abastecimiento debería efectuarse a la par que las acciones de saneamiento para aprovechar así la misma zanja y optimizar recursos y gastos.

En el pleno se instará al ejecutivo de Marián Ferreiro a iniciar los estudios técnicos y necesarios para dotar de una red de saneamiento y abastecimiento de agua al camino.

Reclamará que esta intervención se incluya en la planificación municipal de inversiones para dar respuesta a esta necesidad “básica e histórica”.