El BNG elevará al pleno una moción sobre la situación crítica del barrio de Xuvia

Asamblea vecinal por la inseguridad en el barrio Jorge Meis

El pleno de la próxima semana en Narón abordará una moción presentada por el grupo municipal del BNG con el fin de reclamar medidas urgentes para garantizar la seguridad en Xuvia.

La formación nacionalista denuncia el “abandono institucional” al que achacan el incremento de robos en comercios y garajes, así como los actos de vandalismo que han sido denunciados por vecinos y vecinas en la reciente asamblea de la Asociación Veciñal Altea.

Xuvia expresa su hartazgo por la inseguridad y pide a las administraciones que actúen Más información

Desde el BNG defienden que Xuvia “é o casco histórico de Narón e un referente cultural” y el ejecutivo local no ha llevado a cabo en este barrio más que “parches e improvisacións”.

Decálogo de “Boas prácticas” para garantizar la seguridad en Xuvia Más información

El próximo candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, manifestó que “Xuvia é moito máis que un paseo; precisa de recursos e un proxecto claro para non repetir episodios anteriores e que ninguén quere”.

La moción que se debatirá reclama que la Xunta de Seguridade Local incluya la participación de todos los grupos municipales y una representación de la asociación vecinal del barrio; un plan director y un impulso económico, cultural y social con medidas e inversiones concretas. Mientras, piden pequeñas actuaciones necesarias como pasos de peatones, iluminación o el traslado de la parada de taxis.