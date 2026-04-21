Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El BNG elevará al pleno una moción sobre la situación crítica del barrio de Xuvia

Demandan, como los vecinos, la presencia en la propia Xunta de Seguridade

Redacción
21/04/2026 22:28
Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio
Asamblea vecinal por la inseguridad en el barrio
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El pleno de la próxima semana en Narón abordará una moción presentada por el grupo municipal del BNG con el fin de reclamar medidas urgentes para garantizar la seguridad en Xuvia.

La formación nacionalista denuncia el “abandono institucional” al que achacan el incremento de robos en comercios y garajes, así como los actos de vandalismo que han sido denunciados por vecinos y vecinas en la reciente asamblea de la Asociación Veciñal Altea.

Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

Xuvia expresa su hartazgo por la inseguridad y pide a las administraciones que actúen

Más información

Desde el BNG defienden que Xuvia “é o casco histórico de Narón e un referente cultural” y el ejecutivo local no ha llevado a cabo en este barrio más que “parches e improvisacións”.

Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

Decálogo de “Boas prácticas” para garantizar la seguridad en Xuvia

Más información

El próximo candidato a la alcaldía, Geno Carballeira, manifestó que “Xuvia é moito máis que un paseo; precisa de recursos e un proxecto claro para non repetir episodios anteriores e que ninguén quere”.

La moción que se debatirá reclama que la Xunta de Seguridade Local incluya la participación de todos los grupos municipales y una representación de la asociación vecinal del barrio; un plan director y un impulso económico, cultural y social con medidas e inversiones concretas. Mientras, piden pequeñas actuaciones necesarias como pasos de peatones, iluminación o el traslado de la parada de taxis.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

El BNG elevará al pleno una moción sobre la situación crítica del barrio de Xuvia
Redacción
La formación propone una línea de "saúde e servizos" que conecte con las parroquias

EU de Narón califica de “arresto domiciario” la situación que vive la zona rural del concello
Redacción
Bancada popular en un pleno del Concello de Narón

El PP de Narón reclama al Concello la dotación de servicios básicos en el camino Cornido
Redacción
Local social de la AV Altea de Xuvia Asamblea vecinal con la participación de Concello y Poli Local por la inseguridad en el barrio

Decálogo de “Boas prácticas” para garantizar la seguridad en Xuvia
Redacción