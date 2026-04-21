Decálogo de “Boas prácticas” para garantizar la seguridad en Xuvia

Asamblea vecinal por la inseguridad en el barrio Jorge Meis

La asamblea celebrada la pasada semana en la AV Altea, con una masiva afluencia, tras los sucesos que alarmaron a la vecindad las últimas semanas –robos en garajes, incendio en una vivienda, denuncias de trapicheos de droga o amenazas a comerciantes y vecinos–, han dado como resultado un análisis por parte de la asociación de vecinos y la elaboración de un decálogo de “Boas prácticas” dirigido al Concello para garantizar la convivencia en el barrio.

Partiendo de la puesta en valor de Xuvia, como el barrio escogido para vivir por los vecinos, se apuesta por la convivencia y bienestar. Con esta finalidad, se reclama al Concello, como ya fue expresado en la asamblea, la participación en la Xunta de Seguridade Local que está convocada para el próximo mes de mayo, de modo que se pueda transmitir la voz de los vecinos recogiendo lo señalado en esa reunión del pasado jueves y participar así en la búsqueda de soluciones para estos problemas.

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Yendo a lo más concreto, los residentes piden una atención continuada de los cuerpos de seguridad sobre esos puntos críticos de venta de droga en Xuvia para su total erradicación y que se establezca un protocolo de actuación claro ante posibles sucesos futuros pidiendo toda la atención necesaria para que no se repitan estos actos vandálicos o robos.

Plan director para el barrio

Así, el barrio reclama un plan director específico para que, a medio o largo plazo, sean revisados los equipamientos comunitarios y se pueda favorecer la rehabilitación de viviendas, con fondos que dinamicen económicamente la zona, inversiones en movilidad y en el espacio público compartido por los vecinos.

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Desde la entidad vecinal se reclama al Concello o a las administraciones pertinentes que dén cuenta de las casas y edificios abandonados para que se pueda cambiar esa tendencia y esos inmuebles vacíos se transformen en oportunidades de vivienda, que, como indican, “teñen hoxe moita demanda no barrio”.

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Para favorecer el dinamismo en esta zona de Narón, que linda con el vecino municipio de Neda, desde la agrupación se propone la puesta en marcha de una campaña de promoción del comercio de proximidad, apuntando que “precisamos apoiar aos nosos comerciantes” e indicando que como asociación se está convenciendo de que Xuvia es un lugar “vivo e seguro”.

La actividad cultural es otra de las cuestiones que la entidad considera para el barrio en espacios tan significativos como la plaza Irmáns Freire, ferrerías, Praza do Concello y zona de O Ponto-Revolta.

Asimismo, rechazan todo punto de “racismo, xenofobia e intolerancia” en el barrio y piden, en sus reivindicaciones, el apoyo de la administración