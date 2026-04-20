La alcaldesa de Narón recibe a representantes de Aspaneps con motivo de su aniversario

Un momento del encuentro en el Concello de Narón entre Marián Ferreiro y personal y usuarios de Aspaneps Cedida

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, recibió este lunes en el Concello a una representación de Aspaneps, entidad de referencia en la comarca en el ámbito de la atención a personas con discapacidad intelectual.

Como recuerdan desde el consistorio naronés, Aspaneps desarrolla desde hace más de cuatro décadas un trabajo centrado en la inclusión social, la atención temprana, el acompañamiento educativo y el impuso de servicios y actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional y de su entorno familiar.

La entidad mantiene desde hace años una relación “estable e continuada co Concello de Narón, que vén colaborando con diferentes iniciativas, programas e accións de sensibilización e apoio ao longo dos anos”.

En encuentro en cuestión se enmarca en la preparación de la conmemoración del aniversario de la entidad social, que celebra su aniversario “45+1”, una efeméride con la que quieren poner en valor su trayectoria y evolución.

El acto central se desarrollará el próximo día 16 de octubre en Ferrol, al que fue invitada la regidora naronesa, quien recordó “a relación consolidada entre Aspaneps e o Concello, que permite avanzar en políticas sociais máis próximas, humanas e tamén eficaces”