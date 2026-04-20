El paseo marítimo de Xuvia acogerá el 31 de mayo una nueva ‘Candaina’ solidaria

Un momento de la presentación de la iniciativa en la casa consistorial Concello

Narón se prepara para una nueva cita con el deporte y la solidaridad. El próximo 31 de mayo, el paseo marítimo de Xuvia acogerá la ‘Candaina’ 2026, una prueba impulsada por la Asociación Cometa y el Club Deportivo 21 Leguas, en colaboración con el Concello de Narón.

El edil de Deportes, Ibán Santalla, presentó este lunes la iniciativa en compañía de Rubén Níñez e Iria Saavedra, presidente y tesorera de la entidad animalista, indicando que el plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 del próximo mes.

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La organización espera alcanzar en esta ocasión los 500 participantes, una cifra que permitiría superar el éxito de la pasada edición, en la que se llegaron a contabilizar 450 asistentes.

Fiel a su esencia, la ‘Candaina’ propone un circuito de siete kilómetros que se podrán completar corriendo o caminando. La salida está programada para las 10.30 horas desde el propio paseo marítimo de Xuvia y la cuota de inscripción asciende a diez euros, un importe que da derecho a recibir el dorsal conmemorativo y un paquete de bienvenida.

Cabe recordar que la totalidad de los fondos recaudados se destinará a los proyectos de la Asociación Cometa para sufragar mejoras en sus instalaciones y tratamientos veterinarios de los animales que tienen en acogida.

Una vez finalizada la marcha, la programación lúdica tomará el relevo a partir de las 13.00 horas con una sesión vermú amenizada por Verso a Verso. Los asistentes podrán disfrutar de servicio de comida y bebida, sorteos de diferentes regalos y atracciones hinchables pensadas para el público infantil.

El concejal de Deportes, Ibán Santalla, hace un llamamiento a la ciudadanía para que tome parte en esta propuesta solidaria, recordando “o éxito das anteriores edicións e o importante labor que realiza a Asociación Cometa no ámbito do benestar animal”.